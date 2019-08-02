الأخضر يطير إلى أربيل لتدشين مشواره بغرب آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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غادرت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم أمس إلى مدينة أربيل العراقية للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة في العراق، والتي انطلقت في 30 يوليو وتستمر حتى 14 أغسطس الحالي.

ويستهل الأخضر مبارياته في البطولة غدا أمام نظيره الكويتي ضمن مواجهات المجموعة الثانية التي تضم أيضا الأردن والبحرين.

وكان الأخضر استعد للبطولة بمعسكر في الرياض تحت إشراف المدير الفني، الوطني يوسف عنبر، الذي ركز خلال التدريبات اليومية على تكثيف اللياقة البدنية.

وضمت قائمة الأخضر كلا من: عبدالله الجدعاني، عبدالله الصالح، مصطفى ملائكة، فواز الصقور، حاتم بلال، سامي الخيبري، حسين الشويش، متعب المفرج، حسان تمبكتي، محمد العمري، وسام سويد، يزيد البكر، علي النمر، عبدالكريم القحطاني، نايف هزازي، عبدالمحسن القحطاني، محمد الفهيد، محمد المجحد، ربيع سفياني، خالد الكعبي، صالح العمري، حسن شراحيلي، عبدالفتاح آدم.

تحفظ على حفل الافتتاح

لم تنل بعض فقرات حفل افتتاح البطولة أمس الأول رضا الحكومة المحلية لمدينة كربلاء، مؤكدة أنها لا تنسجم مع طبيعة وتقاليد مدينة كربلاء.

وجاء في بيان رسمي لمحافظ كربلاء نصيف الخطابي «في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة المحلية كل المهرجانات الرياضية حرصت على أن تخرج المحافظة بأبهى صورة تعكس مكانتها وأهميتها. وصلتنا انتقادات على بعض الفقرات التي حصلت في حفل افتتاح البطولة التي لم يكن لنا أي دور في إعداد برنامجها الذي اعتمد من قبل وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العراقي لكرة القدم».

وأضاف البيان «تحفظنا على بعض الفقرات وكتبنا إلى وزارة الشباب والرياضة وكذلك الاتحاد العراقي لكرة القدم أن الحكومة المحلية لمدينة كربلاء لن تسمح بإقامة أي برنامج لأي جهة إلا بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة لتجنب حدوث مثل هذه الأخطاء في المراحل المقبلة».

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وظهر في حفل الافتتاح الذي نفذته شركة لبنانية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة العراقية 3 فتيات ارتدين ملابس طويلة لكن من دون حجاب، وفتاة رابعة عزفت السلام الجمهوري العراقي ارتدت لباسا بأكمام عارية.

من جانبه أصدر حزب الدعوة الإسلامية بيانا حمل توقيع أمينه العام رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي جاء فيه «نستنكر وندين بشدة ما حصل في ملعب كربلاء خلال افتتاح بطولة غرب آسيا الذي رافقه حفل موسيقي راقص، ما حدث يعد تجاوزا على حرمة المدينة، نطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المقصرين ومن يقف خلف هذا التجاوز».

من جهته انتقد النائب عن التيار المدني، فائق الشيخ علي، في تغريدة ما جاء في تعليقات البعض عن حفل الافتتاح وكتب «يشعرون بالخجل نتيجة عزف النشيد الوطني في ملعب كربلاء ولا يخجلون من الفساد والأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها البلد».

وصول المنتخب الكويتي

غادر إلى العراق أمس أيضا المنتخب الكويتي بطائرة خاصة.

ويستهل المنتخب الكويتي مشواهر بمواجهة نظيره السعودي غدا على استاد فرانسو حريري في أربيل.

وكان مدرب الأزرق الكرواتي جوزاك أعلن أن البطولة تمثل بالنسبة للمنتخب المحطة الأهم في رحلة التجهيز للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، مبينا أنه يطمح في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على المنتخب قبل مواجهة نيبال بأول محطات التصفيات والمقرر لها 5 سبتمبر المقبل.

ووصلت بعثة المنتخب البحريني إلى مطار أربيل أمس من أجل المشاركة في بطولة غرب آسيا.

وشهد الحفل الذي أقيم على ملعب كربلاء الأولمبي فعاليات فنية ومسرحية، شاركت فيها مجموعة من الفتيات عبر تقديم عرض راقص وعزف للنشيد الوطني العراقي على آلة الكمان.