فضية بطولة العالم للعداء مسرحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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توج عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة أسامة مسرحي أمس بالميدالية الفضية لسباق 100 متر (تصنيف 13 T إعاقة بصرية) ضمن منافسات بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي انطلقت أمس في مدينة نتويل السويسرية بمشاركة 42 دولة. ونال مسرحي الفضية بحلوله ثانيا في السباق الذي جرى أمس بزمن 80 : 12 ثانية، وهو زمن شخصي جديد له.
وأعرب مسرحي عن سعادته بهذا الإنجاز وتسجيل الميدالية الفضية الثانية في بطولة العالم للسعودية بعد الأولى التي حققها أمس زميله علي النخلي.
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