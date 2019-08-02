السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس عن تعيين الحكم ستيفاني فرابارت (35 عاما)، لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي المقررة بين ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في إسطنبول في 14 أغسطس الحالي. وستصبح فرابارت بذلك أول سيدة تتولى مهمة التحكيم لمباراة كبيرة بمنافسات الرجال التابعة لليويفا. وكانت فرابارت قد تولت أخيرا إدارة نهائي كأس العالم للسيدات بين منتخبي أمريكا وهولندا في فرنسا. وسبق للفرنسية فرابارت إدارة مباريات بالدوري الفرنسي للرجال.



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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى .. سيدة لمباراة السوبر الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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