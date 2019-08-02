شكرا لقرائتكم هل يشارك كهربا فى أفريقيا مع فريق آخر بخلاف الزمالك؟ كاف يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الزمالك قيد محمود عبد المنعم كهربا فى قائمته الأفريقية استعدادا للموسم الجديد على الرغم من انتقال اللاعب إلى نادي أفيس البرتغالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مقربون من مجلس إدارة نادى الزمالك أن الغرض من قيد اللاعب فى القائمة رغم رحيله هو قطع الطريق أمام أى منافس يرغب فى ضمه خلال الفترة المقبلة وقيده فى القائمة الأفريقية أيضًا.

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ويشارك فى دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل الثنائى الأهلي والزمالك حيث يلتقى الأول مع اطلع برة من جنوب السودان والثاني أمام ديكيداها الصومالي بالدور التمهيدي فى أغسطس الجاري.

وبالرجوع إلى لائحة مسابقة دوري أبطال أفريقيا للكاف فإن كهربا سيصبح متاحًا للمشاركة فى البطولة هذا الموسم حال انتقاله إلى أى فريق ينافس فى المسابقة حال عدم مشاركته فى أى مباراة مع الزمالك بالبطولة.