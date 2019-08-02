شكرا لقرائتكم مصطفى فتحى يواصل برنامجه التأهيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى مصطفى فتحي صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانزيوم تحت اشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل في مقر النادي وذلك على هامش تدريبات الفريق اليوم الجمعة. كما خضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر العائد للزمالك بعد نهاية تجربته فى السعودية، لتدريبات في صالة الجيمانزيوم بعد أداء التدريبات البدنية في الملعب استعدادا لمباراة ديكاداها بطل الصومال. ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر لها يوم 11 من شهر أغسطس الجارى، فى ذهاب دور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا حيث أكد مرتضى منصور رئيس النادى إن المباراة ستقام على ستاد القاهرة الدولى.

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