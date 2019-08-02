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شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة مدرب الأهلى مع أفشة ومتولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما شارك المالي اليو ديانج في المران الجماعي، وشارك اللاعب للمرة الأولى في المران الجماعي بعد انتقاله رسميا للنادي الأهلي قادما من فريق مولودية الجزائر.
وخاض ديانج تدريبات منفرده خلال الفترة الماضية تحت اشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي، فيما انتظم اليوم في مران الفريق الجماعي.
وبدأ الاهلي منذ قليل الإستعداد لمباراتي "إطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب وإياب دور الـ64 للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا واللتين ستُقاما داخل مصر حسب إتفاق الاهلي مع نظيره الجنوب سوداني.
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