تفاصيل جلسة مدرب الأهلى مع أفشة ومتولى...

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جدة - عمرو شويل عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، جلسة مع محمود متولي ومحمد مجدي قفشة قبل انطلاق مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش، وتحدث معهما عن ضرورة الاجتهاد في التدريبات واثبات انفسهما من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات. فيما شارك المالي اليو ديانج في المران الجماعي، وشارك اللاعب للمرة الأولى في المران الجماعي بعد انتقاله رسميا للنادي الأهلي قادما من فريق مولودية الجزائر. Advertisements وخاض ديانج تدريبات منفرده خلال الفترة الماضية تحت اشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي، فيما انتظم اليوم في مران الفريق الجماعي. وبدأ الاهلي منذ قليل الإستعداد لمباراتي "إطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب وإياب دور الـ64 للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا واللتين ستُقاما داخل مصر حسب إتفاق الاهلي مع نظيره الجنوب سوداني.

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