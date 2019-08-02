شكرا لقرائتكم طارق يحيى يضع برنامجا تدريبيا خاصا للمغربي محمد أوناجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك، على وضع برنامجا خاصا للمغربي محمد أوناجم المنضم مؤخرا للفريق من الوداد المغربى، وذلك لتجهيزه للمرحلة القادمة وطلب طارق يحيى من اللاعب أداء تدريبات منفردة بالجرى حول الملعب.

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كما خضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر العائد للزمالك بعد نهاية تجربته فى السعودية، لتدريبات في صالة الجيمانزيوم بعد أداء التدريبات البدنية في الملعب استعدادا لمباراة ديكاداها بطل الصومال.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر لها يوم 11 من شهر أغسطس الجارى، فى ذهاب دور التمهيدى من دورى أبطال إفريقيا حيث أكد مرتضى منصور رئيس النادى إن المباراة ستقام على ستاد القاهرة الدولى.