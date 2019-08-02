شكرا لقرائتكم تأهل فتيات السلة تحت 16 عاما إلى كأس العالم بعد الوصول لنهائي أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح المنتخب الوطني للسلة سيدات تحت 16 عام ، في الفوز علي أنجولا 71-50 في مباراة نصف نهائى البطولة الأفريقية، والتى تقام برواندا وتستمر حتى 3 أغسطس الجارى ، ليتمكن من التأهل الي كأس العالم للسيدات تحت 16 عام .

و تأهل منتخب السيدات إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من مباراة مالي و موزمبيق من بطولة أفريقيا للسيدات تحت 16 سنة

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وكان المنتخب قد تغلب على تنزانيا فى دور الثمانية ، بعد ان تغلب على أوغندا ، ومن قبلها الخسارة من مالى، وأول مباراة تم إلغاؤها لانسحاب جنوب أفريقيا من المباراة

وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلاً من: هالة على وفريدة البندارى، رضوى علاء، وفريدة خالد، فريدة مسعد، ولجين سامى، وملك عبد القادر، وجنى بركة، وملك سامى، فريدة تانر، وآية الفقى، ومنة الله شريف.