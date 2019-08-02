شكرا لقرائتكم أول ظهور لأحمد حمدى فى مران الأهلى بعد انتهاء إعارته للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم أحمد حمدي لاعب الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك حمدي للمرة الأولي في مران الأهلى بعد انتهاء إعارته لنادي الجونة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في دور ال64 بدوري أبطال إفريقيا.