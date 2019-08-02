شكرا لقرائتكم أول ظهور لأحمد حمدى فى مران الأهلى بعد انتهاء إعارته للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك حمدي للمرة الأولي في مران الأهلى بعد انتهاء إعارته لنادي الجونة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في دور ال64 بدوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لأحمد حمدى فى مران الأهلى بعد انتهاء إعارته للجونة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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