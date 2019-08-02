شكرا لقرائتكم طنطا يتعاقد مع جون أيفيرى مهاجم منتخب كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مجلس ادارة نادي طنطا برئاسة فايز عرايبي، على خدمات " جون أيفيري " مهاجم منتخب كينيا، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الطنطاوى فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . Advertisements وعاد فريق طنطا إلى للدورى الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحرى" بدورى القسم الثانى وبدأ الفريق بقيادة أيمن المزين فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأيام الماضية بخوض التدريبات الجماعية على استاد جامعة طنطا. نجح فريق طنطا في العودة للدوري الممتاز عقب تصدر المجموعة الثالثة "بحري" بدوري القسم الثانى.

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