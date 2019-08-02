شكرا لقرائتكم طارق يحيى يمنع محمد عبد الغنى من مران الزمالك لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة طارق يحيى، عدم مشاركة محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض فى التدريبات الجماعية اليوم الجمعة وخضوعه لجلسة علاجية بسبب شعوره بآلام فى القدم اليسرى.

فيما حرص محمود علاء على الحضور للتدريبات اليوم رغم حصوله على راحة بإذن الجهاز الفني، وذلك من أجل مصافحة زملائه الجدد في الفريق والجهاز الفني وعقد طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للفريق جلسة سريعة مع علاء في الملعب للاطمئنان عليه بعد إصابته في مباراة الاهلي فى ختام الدورى وأكد له اللاعب أنه بحالة جيدة وسيكون مستعدا للفترة المقبلة بشكل طبيعي.

بينما نقل الموقع الرسمى للزمالك تصريح جديد لمرتضى منصور رئيس النادى بأنه لم يتبقى سوى صفقة وحيدة فى موسم الانتقالات الصيفية الجارية بعد التدعيمات التى تم الاعلان عنها الأربعاء الماضى.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاقا مع المحلة حول ضم إمام عاشور صانع ألعاب الفريق المعار لحرس الحدود وأعلن بالفعل طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود بشكل رسمى انتقال اللاعب إلى قلعة ميت عقبة وبذلك يكون الصفقة الجديدة للفريق بعد التدعيمات التى أعلن عنها الزمالك يوم الأربعاء القادم.