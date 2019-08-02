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شكرا لقرائتكم طارق يحيى يقود أول مران جماعى للزمالك بمشاركة الصفقات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما شهدت تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور ومشاركة جميع الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي مؤخرا حيث تواجد كل من: محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وشيكابالا وإسلام جابر ومصطفى محمد وكريم بامبو.
وحصل لاعبو الزمالك، طارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفنى.
بينما تواجد في التدريبات اليوم من لاعبى الزمالك بالموسم الماضى كل من:"عبد الله جمعة وأيمن حفني وعمر السعيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمد عنتر وخالد بو طيب".
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