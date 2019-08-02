شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الزمالك من صنع تاريخى وقيمتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أنه لا يعنيه أبدا من يقول أنه ليس من قيمته وتاريخه التدريبي قبول مهمة مؤقتة لتدريب الزمالك، مشددا على أنه يوجه رسالة لهؤلاء مفادها: “إن قيمة طارق يحيى صنعها نادي الزمالك وتاريخي بالكامل ينسب للزمالك وكنت مستعدا لقبول المهمة ولو لمدة 24 ساعة فقط”. وأضاف يحيى: "سأخوض مباراة بطل الصومال وبعدها سأرحل ولو طلبني الزمالك فى أى وقت سألبي النداء". ووجه يحيى الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تحمله مسئولية صناعة فريق قوي.. مشيرا إلى أن الفريق سيكون جاهزا للفترة المقبلة بالشكل الأمثل.

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