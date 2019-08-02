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شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: مدرب أجنبى يصل الزمالك خلال أسبوع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف رئيس الزمالك، أنه كان محرج من التفاوض مع أحد أبناء النادي لقيادة الفريق لمدة أسبوع وطلب من خالد الغندور نجم الفريق السابق استطلاع رأي طارق يحيى المدير الفني الأسبق لقيادة الفريق في الفترة الحالية ثم طارق مصطفى وتحدث أولا مع طارق يحيى الذى رحب بتولى المهمة وقال منصور:"جهاز طارق يحيى مؤقت وعندما سيأتى المدرب الأجنبى الجهاز الحالى فى ثانية ممكن يمشى".
ووجه مرتضى منصور الشكر لطارق يحيى على قبول قيادة تدريبات الزمالك بداية من اليوم الجمعة، مضيفاً إن الزمالك سيخوض مواجهة ديكاداها الصومالى يوم الجمعة القادمة فى ستاد القاهرة الدولى فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا.
وأشار رئيس الزمالك إلى أن النادي سيبرم صفقة جديدة وسيتم استبدال لاعب من القائمة بعد إبرام الصفقة، ووجه الشكر للاعبين الراحلين عن النادي في الفترة الحالية وأوضح رئيس النادي أنه لا أساس من الصحة لما تردد بشِأن إيقاف لائحة النادي موضحا أنه تم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية .
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