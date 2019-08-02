شكرا لقرائتكم 40 مليون يورو تنقل مالكوم إلى زينيت الروسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقد زينيت سان بطرسبورغ مع الجناح البرازيلي مالكوم من برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في صفقة قدرت قيمتها المبدئية بنحو 40 مليون يورو.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، والذي انضم إلى العملاق الكتالوني الموسم الماضي من بوردو الفرنسي، 24 مباراة مع فريق المدرب إرنستو فالفيردي وسجل أربعة أهداف في كل المسابقات.

وقال برشلونة في بيان "توصل برشلونة وزينيت سان بطرسبورغ إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب مالكوم. سيدفع النادي الروسي 40 مليون يورو إلى برشلونة إضافة إلى خمسة ملايين يورو تبعا لبنود أخرى".

ويتصدر زينيت الدوري الروسي الممتاز حالياً بدون أي هزيمة بعد أن حقق ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات.