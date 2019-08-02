غضب في بيراميدز بسبب تصريحات «أفشة»

أخبار اليوم قال مصدر بنادي بيراميدز إن هناك حالة من الاستياء لدى إدارة النادي من محاولات لاعب الفريق السابق محمد مجدي أفشة كسب بطولات زائفة لكسب ود وعطف جماهير الأهلي بسرد قصص من وحي خياله. وأضاف المصدر بأن ما قاله أفشة بشأن محاولات النادي تعطيل انتقاله...

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