«محمد العاصي» أول مدير «مصري» لنادي أوربي

الموجز كلف المستشار تركى آل الشيخ مالك نادى ألماريا الإسبانى الجديد محمد العاصى المدير التنفيذى السابق لنادى بيراميدز بالقيام بمهام المدير التنفيذى للنادى الإسبانى. وأصبح محمد العاصى أول مصرى يتولى منصب المدير التنفيذى لناد أوروبى على مدار التاريخ بعد تكليفه من المستشار تركى آل الشيخ بتولى منصب المدير التنفيذى لنادى الماريا الإسبانى.

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