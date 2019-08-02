الأهلى السعودى يطالب بإعفاء يزيد البكر من بطولة غرب آسيا للمنتخبات

أرسلت إدارة الأهلي السعودي، خطاباً رسمياً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، أرادت فيه إعفاء يزيد البكر من الحضور مع الأخضر فى بطولة غرب آسيا للمنتخبات والتي بدءات منذ يومين في العراق.

وكان مسئولو الأهلي نجحوا في الحصول علي البكر أتياً من الفيصلي، بعقدٍ يتراوح 4 سنوات، ليدعم القوة الدفاعية لفريق “الراقي” بدايةً من الموسم الكروي القادم حتى عام 2023.

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وفقاً لما نشرته صحيفة “ الرياضية السعودية ، فإن إدارة الأهلي طلبت من الاتحاد السعودي للعبة إعفاء البكر من المشاركة مع منتخب “الأخضر” في بطولة غرب آسيا للمنتخبات، لحاجة الفريق لخدمات البكر فى مباريات “الراقى” المقبلة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأشارت إلى أن حسين الصادق، مدير المنتخب السعودي الأول، أظهر تفهمه لطلب الأهلي باستبعاد البكر من قائمة المنتخب، لافتاً في تصريحه للصحيفة السعودية إلى أن القانون يكفل للنادي الاحتفاظ بلاعبه لعدم تزامن البطولة مع “فيفا داى”.

ويحضر نادي الأهلي لمواجهة الهلال الثلاثاء القادم على ملعب “الجوهرة المشعة” في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.