مانشستر يونايتد يقدم عرضا قياسيا لضم ماجواير من ليستر سيتي

مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب وبشدة الصراع على ضم المدافع الممتاز هارى ماجواير لاعب فريق ليستر سيتي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم دفاعات اليونايتد.

وفقا لشبكة “سكاى سبورت” إنجلترا، أن إدارة اليونايتد قدمت عرضا بقيمه 80 مليون استرليني للحصول علي هارى ماجواير مدافع ليستر سيتى خلال فترة الانتقالات الحالية، وهو نفس المبلغ الذي طلبته إدارة الذئاب، وكان نادى ليستر سيتى قد رفض العرض المقدم من الشياطين الحمر لجلب ماجواير مقابل 63 مليون استرلينى.

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وكان مدافع منتخب إنجلترا محور النزاع في الفترة الأخيرة بين الغريمين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد قبل أن تصرح التقارير الصحفية إلى فوز اليونايتد بالصفقة.

وفى حال نجاح اليونايتد في جلب لاعب ليستر سيتي، سيكون المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، متخطيا فان ديك نجم ليفربول بقيمة 75 مليون استرليني.