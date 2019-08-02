أستون فيلا يتفوق على ليفربول ويضم حارس بيرنلى رسميا

صرح نادى أستون فيلا الإنجليزي اليوم الخميس، تعاقده رسمياً مع توم هيتون حارس بيرنلى خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، ويعتبر توم هيتون حارس بيرنلى الصفقة الـ 11 التي يجلبها نادى أستون فيلا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يعلن نادى أستون فيلا، عبر حسابه الرسمي، عن قيمة الصفقة إلا أن شبكة “سكاى سبورتس” البريطانية ذكرت في وقت سابق أن التعاقد مع توم هيتون كلف خزينة “الفيلانز” 9 ملايين جنيه استزليني.

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وفاز أستون فيلا في صراع الحصول علي الحارس صاحب الـ33 عاماً علي ليفربول الذي كان يرغب في تدعيم مركز حراسة المرمي خوفاً علي رحيل البلجيكي سيمون مينيوليه، الحارس الثاني والبديل للبرازيلي أليسون بيكر.

والجدير بالذكر أن نادي أستون فيلا الذي لديه أحمد المحمدي قائد منتخب مصر، تعاقد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية مع محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر أتياً من قاسم باشا التركي مقابل 9 ملايين جنيه استزليني.