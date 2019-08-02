مران الأهلي.. ظهور الصفقات الجديدة.. وغياب 8 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة "اطلع بره"، بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة.

وشهد مران الأهلي، ظهور محمد مجدي "أفشة"، ومحمود متولي، لاعبا الأهلي للمرة الأولى في التدريبات بعد الإعلان عن انضمامهما، رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وف ي وقت سابق أعلن التعاقد مع محمود متولي، ومجدي أفشة، بالإضافة إلى المالي، أليو ديانج، مع تمديد إعارة رمضان صبحي، لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وخاض سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، قبل انطلاق مران الفريق

ومن المقرر أن يستكمل الثنائي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. ويعاني سعد سمير من الإصابة في ركبته، في حين يعاني محمد محمود من الإصابة بالرباط الصليبي.

وغاب عن المران كل من أحمد فتحي ووليد أزارو ومحمد الشناوي وصالح جمعة وأيمن أشرف ووليد سليمان ورمضان صبحي وباسم علي وناصر ماهر.