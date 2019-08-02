رسميًا.. الإسماعيلي يُعلن التعاقد مع مدبولي ودونجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الجمعة، التعاقده مع ثنائي الزمالك أحمد مبدولي ومحمود عبد العاطي دونجا. وعبر حسابه على "تويتر" أعلن النادي الإسماعيلي توقيع مدبولي لعقد مدته 4 سنوات، ورحب بلاعبه الجديد. وفي سياق متصل، أعلن الإسماعيلي عن الحصول على خدمات دونجا رسميًا لمدة ثلاث سنوات. وفي وقت سابق، استبعد الزمالك،مدبولي من قائمته الإفريقية للموسم الجديد، قبل أن يعلن الإسماعيلي ضم اللاعب.

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