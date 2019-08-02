مران الزمالك.. إراحة سباعي الفريق.. وظهور طارق يحيى والصفقات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمباراته أمام ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجاري.

وتواجد طارق يحيى وأيمن عبد العزيز في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر نادي الزمالك لقيادة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وشهد تدريب الفريق مشاركة جميع الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي مؤخرًا؛ حيث تواجد كلًا من محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمد عبد الشافي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، إسلام جابر، كريم بامبو بالإضافة إلى محمود شيكابالا ومصطفى محمد.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: طارق حامد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمدي النقاز، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، محمود عبد العزيز على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني .

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وتواجد في التدريبات اليوم كلًا من: عبد الله جمعة، أيمن حفني، عمر السعيد، محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، يوسف أوباما، محمد عنتر، خالد بو طيب بجانب الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الزمالك مؤخرًا.

وخلال المران خضع محمد عبد الغني مدافع الفريق لجلسة علاجية بسبب شعوره بآلام في القدم اليسرى.

وفضل الجهاز الفني للزمالك منح عبدالغني راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

ومن المقرر أن يقود طارق يحيى المدير الفني المؤقت المهمة لحين تعاقد النادي مع مدير فني أجنبي في الفترة.