رئيس الزمالك يكشف موعد التعاقد مع المدرب الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف رئيس نادي الزمالك، أن الثنائي أحمد وأمير مرتضى سيسافران غدًا السبت، من من أجل حسم ملف المدير الفني الأجنبي، لافتًا إلى أنه أسند المهمة الفنية لطارق يحيى لضيق الوقت حيث ستكون مهمته مؤقتة كمديرًا فنيًا للفريق.

وكانت إدارة الزمالك أعلنت عن تولي طارق يحيى لقيادة الفريق الأول أمام فريق ديكاداها الصومالي في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات عبر فيديو نشر على الموقع الرسمي للنادي، اليوم الجمعة :"كل ما يتردد عن اسم المدير الفني الجديد للزمالك مجرد اجتهادات، أحمد وأمير مرتضى سيغادران غدًا السبت لحسم ملف المدير الفني الجديد".

وعن تولي طارق يحيى المهمة الفنية مؤقتًا، كشف رئيس الزمالك :"تحدثت مع خالد الغندور لجس نبض كل من طارق يحيى وطارق مصطفى لأنني رفضت التفاوض مع ابناء النادي لقيادة الفريق لمدة أسبوع لرفع الحرج عنهم".

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وتابع :"طارق يحيى رحّب بالتواجد وقيادة الزمالك لمدة أسبوع، أقدم له الشكر على الموافقة".

رئيس الزمالك انتقل للحديث عن ملف الصفقات، قائلاً :"أمامنا صفقة وحيدة نريد حسمها خلال الساعات المقبلة، وسنقوم بقيده على أن يتم حذف لاعب من القائمة".

وشهدت الساعات الماضية اقتراب إمام عاشور لاعب فريق غزل المحلة والمعار لصفوف حرس الحدود في الموسم المنقضي للانتقال للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة الزمالك نجحت في سوق الانتقالات الحالي أن تدعم الفريق بعشرة لاعبين بواقع التعاقد مع 8 لاعبين بجانب عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد من الإعارة.

وتعاقدت إدارة الزمالك مع ثلاثة حراس مرمى وهم: محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل بجانب الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإسلام جابر وكريم بامبو ومحمد عبد الشافي.