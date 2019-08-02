طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للزمالك.. وأحمد وأمير مرتضى يطيران خارج البلاد للتعاقد مع مدرب أجنبي

عينت إدارة نادي الزمالك، طارق يحيي مديرا فنيا مؤقتا للفريق الكروي الأول، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي. وشدد رئيس الزمالك، في بيان صحفي، على أن طارق يحيى سيتواجد بشكل مؤقت للإشراف على تدريبات الفريق، لحين الانتهاء من ملف المدير الفني الجديد. وتقرر أن يسافر أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك وشقيقه أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة السابق، إلى احدى الدول للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن المنتظر أن يغادر نجلي رئيس الزمالك القاهرة اليوم الجمعة للتعاقد مع المدرب على أن يتولى طارق يحيى منصب المدير الفني لمدة أسبوع ومعه مدحت عبدالهادي وأيمن طاهر مدربا لحراسة المرمى.

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