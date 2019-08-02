أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك ان النادي ينقصة صفقة واحدة خلال هذا الصيف ضمن خطة دعم صفوف فريق الكرة الأول. ضمن خطة دعم صفوف فريق الكرة الأول. وقال رئيس الزمالك: " لم يتبقى سوي صفقة وحيدة في موسم الانتقالات الصيفية الجارية بعد التدعيمات التى تم الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي ".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: يتبقى لنا صفقة واحدة هذا الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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