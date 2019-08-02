مدرب الزمالك يضع برنامجًا خاصًا لـ " أوناجم "

وضع طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجًا خاصًا لمحمد أوناجم لاعب الفريق الجديد استعدادًا للموسم الجديد. استعدادًا للموسم الجديد. وطلب طارق يحيى من اللاعب أداء تدريبات منفردة بالركض حول الملعب لإكسابه مزيد من القوة البدنية واستعادة لياقته. حول الملعب لإكسابه مزيد من القوة البدنية واستعادة لياقته. كما خضع محمد عبد الشافي لتدريبات في صالة الجيمانزيوم بعد أداء التدريبات البدنية في الملعب.

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