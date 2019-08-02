نادي الشرطة العراقي ينفي وجود مفاوضات مع مهاجم سموحة

نفت إدارة نادي الشرطة العراقي، وجود مفاوضات مع حسام حسن مهاجم سموحة من أجل التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة قد نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن نادي الشرطة العراقي طلب التعاقد مع حسام حسن مقابل 500 ألف دولار.

من جانبة نشرت الصفحة الرسمية لنادي الشرطة

بيان ينفي الدخول فى مفاوضات مع مهاجم نادي سموحه لشرائه مقابل 500 ألف دولار.

وجاء نفي مسئولي الشرطة العراقي على لسان المتحدث الرسمي باسم لجنة التعاقدات، عدي الربيعي على النحو التالي :"استغربنا كإدارة من الأنباء التي أشيعت عبر رئيس نادي سموحة المصري، محمد فرج،

الذي أكد على رفض إعارة اللاعب حسام حسن لنادي الشرطة مقابل ٥٠٠ ألف دولار ، و أن الخبر الذي أورده رئيس نادي سموحة وبهذا المبلغ الكبير ، مجرد محاولة لرفع سعر اللاعب في الأسواق المصرية، واتحدى كل من يكشف عن أي مخاطبة رسمية أو مفاتحة من أجل إعارة اللاعب لنادي الشرطة ، و نسجل استغرابنا على هذا العمل غير المهني والصادر من إدارة نادي سموحة المطالبة بتوضيح بالخصوص المذكور".