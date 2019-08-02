حرص محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الحضور للتدريبات اليوم رغم حصوله على راحة بإذن الجهاز الفني، وذلك من أجل مصافحةزملائه الجدد في الفريق والجهاز الفني.
وعقد طارق يحيى جلسة سريعة مع علاء في الملعب للاطمئنان عليهبعد إصابته في مباراة الأهلي الماضية.. وأكد له اللاعب أنه بحالة جيدة وسيكون مستعدا للفترة المقبلة بشكل طبيعي.
ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب أمام بطل الصومال بدور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا .
كانت هذه تفاصيل خبر محمود علاء يحضر تدريبات الزمالك رغم حصوله على راحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.