محمود علاء يحضر تدريبات الزمالك رغم حصوله على راحة

حرص محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الحضور للتدريبات اليوم رغم حصوله على راحة بإذن الجهاز الفني، وذلك من أجل مصافحة

زملائه الجدد في الفريق والجهاز الفني.

وعقد طارق يحيى جلسة سريعة مع علاء في الملعب للاطمئنان عليه

بعد إصابته في مباراة الأهلي الماضية.. وأكد له اللاعب أنه بحالة جيدة وسيكون مستعدا للفترة المقبلة بشكل طبيعي.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب أمام بطل الصومال بدور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا .