أيمن طاهر يقود تدريبات حراس الزمالك الجدد

تواجد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع الجهاز الفني الحالي بقيادة طارقيحيى وأيمن عبد العزيز.
ويقود طاهر تدريبات حراس المرمى الثلاثة المنضمين مؤخراللفريق وهم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي.
ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب أمام بطل الصومال بدور الـ 64 من دوري أبطال إفريقيا .
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