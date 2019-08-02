حامد وعلاء والنقاز وساسي وزيزو راحة من تدريبات الزمالك

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني . التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني . بينما تواجد في التدريبات اليوم كل من: عبد الله جمعة وأيمن حفني وعمر السعيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمد عنتر وخالد بو طيب بجانب الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الزمالك مؤخرا. السعيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمد عنتر وخالد بو طيب بجانب الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الزمالك مؤخرا. ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب أمام بطل الصومال بدور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا .

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