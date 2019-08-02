صفقات الزمالك تشارك في التدريبات الجماعية

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور ومشاركة جميع الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي مؤخرًا. وتواجد في المران كل من: محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وشيكابالا وإسلام جابر ومصطفى محمد وكريم بامبو. وأشرف بن شرقي وشيكابالا وإسلام جابر ومصطفى محمد وكريم بامبو. ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب بدور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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