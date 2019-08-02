شاهد .. تزايد عدد المدمنين في المصحات بسبب محمد صلاح

أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في مصر، على نجاح الحملة الإعلانية التي قدمها الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضد الإدمان تحت أسم "أنت أقوي من المخدرات".

وقال عثمان، خلال لقاء تليفزيوني اليوم الجمعة، إن عدد المتقدمين للعلاج من الإدمان في مصر تزايد 4 أضعاف، بسبب الإعلان الذي قدمه محمد صلاح للعلاج من الإدمان.

وأضاف عثمان :"الحملة تمت عبر

5 مراحل.. آخر مرحلة تابعها 40 مليون مشاهد على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، وتمت ترجمتها لأكثر من لغة سواء الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية ووضعتها وزارة الأمن العام في الصين على موقعها الرسمي وترجمتها للغة الصينية واعتبرتها من الحملات النموذجية والملهمة على أرض الواقع".