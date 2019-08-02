محمد الطويلة : تقدمت باقتراح لفض الاشتباك بين الأندية وفوجئت ببيان ثروت سويلم

قال محمد الطويلة عضو اللجنة المكلفة بتعديل نظام دوري القسم الثاني أنه فوجئ ببيان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الذي أوضح فيه أن اللجنة جاءت لدراسة نظام دوري القسمين الثاني والثالث وليست صاحبة قرار وأن من بيده القرار هو اتحاد الكرة .
وأضاف الطويلة أنه أقسم من بداية عمل اللجنة أنه لايهمه سوي تحقيق العدل من أجل الكرة المصرية والأندية وفض الصراع القائم بسبب الدوري الغير منتظم وكذلك شكوي عدد كبير منالأندية بسبب نظام المجموعات.
وأضاف الطويلة تقدم باقتراح تحت مسمي "دوري الفرص المتساوية" وذلك من أجل فض النزاع بين ال20 فريقا سواء الهابطين من القسم الثاني أو فرق الترقي.
وأضاف الطويلة في تصريحات خاصة للوفد أن الاقتراح كان يتضمن إقامة دوري من دور واحد بين الثلاث فرق التي لم يحالفها الصعود في دوري الترقي لمجموعة بحري مع الأربع فرق الهابطة للقسم الثالثمن نفس المجموعة ونفس الأمر لفرق مجموعة القاهرة سواء الترقي أو الهابطة ، بجانب إقامة نفس الدوري بين الأربع فرق الهابطة من مجموعة الصعيد والفريقين اللذان لم يحالفهما الحظ في الصعود.
وشدد الطويلة أن الاقتراح نال إشادة الجميع بما فيهم خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني الذي قال نصاً أن إقتراح الطويلة "نموذجي" ولكنه "أي كامل" أوضح أن هناك بعض العقبات مثل الأمور المالية بجانب تأمين المباريات وكذلك عامل الوقت.
وقال الطويله أنه أوضح لكامل أن من يريد إصلاح المنظومة عليه توفير كل مقومات النجاح وتذليل العقبات حتي نخرج بدوري متكافئ بين الجميع.
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