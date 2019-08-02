ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع نجم أياكس أمستردام

توصل نادي ريال مدريد الإسباني لاتفاق مع دوني فان دي بيك صانع ألعاب فريق أياكس أمستردام الهولندي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشفت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن ريال مدريد اتفقفيما يخص البنود الشخصية للاعب ويتبقى الخطوة الأخيرة بالتقدم بعرض رسمي الي الفريق الهولندي لضم اللاعب .
وأشارت الصحيفة أن النادي الهولندي لم يحدد سعربيع نجمه الهولندي إلا أن السعر يتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف يورو لانتقاله إلي الفريق الملكي.
وتألق دوني فان دي بيك الموسم الماضي مع أياكس وساهم في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري والكأس والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
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