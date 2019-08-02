رياضة | السن يبعد حافظ عن رئاسة الحكام والغندور يقترب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السن يبعد حافظ عن رئاسة الحكام والغندور يقترب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعماله اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، للإعلان عن تشكيل لجنة الحكام غدا السبت، للموسم المقبل.

ويتواجد على رأس المرشحين لرئاسة اللجنة الثلاثي جمال الغندور وأحمد الشناوي ومحمد حافظ، إلا أن الأخير يواجه صعوبة في تولي المنصب بسبب عامل السن.

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ومن المقرر أن يكون اختيار رئيس لجنة الحكام من أبناء المنظومة التحكيمية وفقا للائحة الداخلية للحكام التي تنص على شرط أساسي خاص بتنصيب رئيس لجنة الحكام الذى يتمثل فى أن يكون حكما دوليا يحمل الشارة الدولية.