رياضة | صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات فريقه والمقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لدوري أبطال إفريقيا.

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ويأتي غياب اللاعب عقب حصوله على إذن بمد فترة الراحة من الجهاز الفني عقب مواجهة القمة، والتي انتهت للمارد الأحمر بهدف دون رد بالجولة الأخيرة من الدوري العام.

ويستعد الأهلي لمواجهة إطلع بره الجنوب السوداني مساء يوم 11 أغسطس، ضمن منافسات ذهاب دوري أبطال إفريقيا.