رياضة | الأهلي السعودي يكشف قيمة بيع المدافع باولو دياز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي يكشف قيمة بيع المدافع باولو دياز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضح النادي الأهلي السعودي مكاسبه من بيع مدافع الفريق باولو دياز إلى فريق ريفربليت حيث وضح النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن طريق تغريدة توضح بيع 70 ٪ فقط من عقد اللاعب مع الاحتفاظ ب30 ٪ من قيمة بيعه إلى أي نادي أخر.

ويطمح عشاق النادي وأعضاء مجلس إدارة الفريق إلى المنافسة على جميع البطولات التي سوف يشارك بها الفريق العام القادم.

ويستعد النادي الأهلي السعودي لمواجهة فريق الهلال السعودي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.

وقدم الفريق الموسم الماضي موسم متوسط لم يرضي عشاقه حيث لم يتوج بأي بطولة.