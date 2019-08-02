رياضة | تقارير.. ريال مدريد يحسم صفقة بديل بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد يحسم صفقة بديل بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الهولندي دوني فان دي بيك نجم وسط آياكس أمستردام أصبح الخطة البديلة لبوجبا بالنسبة لإدارة ريال مدريد الذي بات قريبًا من ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الموثوق مارسيلو بيلشير مراسل شبكة سبورتي إنتراتيفو البرازيلية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر والتي قال فيها : "حسب علمي فان دي بيك وآياكس وافقا على عرض ريال مدريد وأن فان دي بيك سيُوقع على عقد مدته 5 أو 6 سنوات في الأيام المقبلة".

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مباريات الجولة التحضيرية للملكي أثبتت أنه بحاجة لتدعيم خط الوسط ووصل الأمر لمطالبة الجماهير بضرورة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد ولكن الصحف الهولندية أكدت اهتمام الملكي بفان دي بيك للفوز بخدماته في الموسم المقبل تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.