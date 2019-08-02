رياضة | بعد رحيل مالكوم.. فالفيردي يدفع برشلونة لحسم الصفقة العملاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رحيل مالكوم.. فالفيردي يدفع برشلونة لحسم الصفقة العملاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة، رحيل لاعبه البرازيلي مالكوم إلى صفوف زينيت بطرسبورج الروسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويحتاج برشلونة للبحث عن "بديل" لتعويض البرازيلي مالكوم في الفترة القادمة، سواء من اللاعبين الحاليين بالفريق الكتالوني، أو التعاقد مع لاعب جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية عن البدائل المتاحة أمام نادي برشلونة لتعويض "مالكوم"، وأولها انتظار حسم صفقة البرازيلي "نيمار دا سيلفا" لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يواجه النادي الكتالوني صعوبة كبيرة في التعاقد معه في ظل تمسك الناد الباريسي بالحصول على 300 مليون يورو.

أما الخيار الثاني أمام نادي برشلونة لتعويض رحيل "مالكوم" هو تصعيد أحد اللاعبين من فريق "برشلونة ب" للتواجد ضمن صفوف الفريق الأول خلال الموسم الجديد، أما ثالث الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني للبارسا بقيادة فالفيردي هو تغيير مركز أحد لاعبي الوسط للعب كـ"مهاجم" في الفترة القادمة.

كما يمكن لـ"فالفيردي" الاعتماد على البرازيلي "رافينيا" بعد التعافي من إصابته، خاصة وأنه يجيد اللعب في مركز المهاجم وعلى الطرفين، وهذا الخيار قد يبقي على اللاعب البرازيلي بعدما كان قريبًا من الرحيل عن برشلونة.