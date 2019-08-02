رياضة | الحدود يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" تفاصيل انتقال إمام عاشور للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحدود يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" تفاصيل انتقال إمام عاشور للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حازم غريب مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود، أن الاتفاق مع الزمالك بشأن انتقال إمام عاشور، تم بالفعل.

قال غريب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "كان محمد شيحة مسؤولا عن ملف انتقال اللاعب للزمالك، وبالفعل تحدثنا مع شيحة وأكد لنا أن الأمور انتهت والاتفاق تم".

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وأردف: "ستجمعنا جلسة مع مسؤولي الزمالك غدا بميت عقبة، وسيتواجد أيضا مسؤولو حرس الحدود لإنهاء اتفاق انضمام اللاعب للزمالك".

وتواصل مراسل "الخليج 365 الرياضي" مع العميد عمرو خليل مدير الكرة بحرس الحدود والذي أكد أن اللاعب رحل بالفعل عن الفريق، وأن مسؤولي الفريق لن يقفوا أمام مستقبله.

