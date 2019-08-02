رياضة | الشرطة العراقي يرد على التفاوض مع حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة العراقي يرد على التفاوض مع حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مسؤولو نادي الشرطة العراقي علي أنباء المفاوضات مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة.

وأصدر نادي الشرطة العراقي بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة المفاوضات مع مهاجم الفريق السكندري.

Advertisements

وقال النادي العراقي في بيان رسمي :"استغربت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، الانباء التي صدرت من رئيس نادي سموحة بخصوص الزج بأسم نادي الشرطة في صفقة اللاعب حسام حسن!، عادة تلك الانباء مجرد أكذوبة أطلقها النادي المصري من أجل رفع سعر اللاعب المذكور".

وتابع المتحدث الرسمي بأسم لجنة التعاقدات، د. عدي الربيعي: "استغربنا كإدارة من الانباء التي أشيعت عبر رئيس نادي سموحة المصري، محمد فرج، الذي أكد على رفض اعارة اللاعب حسام حسن لنادي الشرطة مقابل ٥٠٠ الف دولار ! .

وأضاف " الخبر الذي اورده رئيس نادي سموحة وبهذا المبلغ الكبير ، مجرد محاولة لرفع سعر اللاعب في الأسواق المصرية، وأتحدى كل من يكشف عن أي مخاطبة رسمية او مفاتحة من أجل إعارة اللاعب لنادي الشرطة".