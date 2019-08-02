رياضة | الأزمات تبدأ.. تصادم واحتكاك بين جريزمان ونجم البرسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزمات تبدأ.. تصادم واحتكاك بين جريزمان ونجم البرسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إسبانية، اليوم الجمعة، عن سوء علاقة الفرنسي أنطوان جريزمان ولويس سواريز نجمي برشلونة الإسباني.

وقالت قناة "Gol" الإسبانية أن علاقة سواريز بجريزمان سيئة جداً! فالاحتكاك الوحيد بين الاثنين حدث اليوم عندما قال الفرنسي لزميله الأوروجوياني "المستر يقول لك اذهب للجهة الثانية".

وكان أنطوان جريزمان قد انضم حديثاً خلال فترة الميركاتو الصيفي إلى برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد بعد دفع الشرط الجزائي في عقده.

وعلى صعيد آخر؛ يسعى نادي برشلونة لحسم ضم البرازيلي نيمار لصفوف البلوجرانا هذا الصيف بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان.