رياضة | مدرب مفاجأة يتولي تدريب ألميريا الاسباني بعد انتقال ملكيته لـ"آل الشيخ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مفاجأة يتولي تدريب ألميريا الاسباني بعد انتقال ملكيته لـ"آل الشيخ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون السعودي السابق، اقترب بقوة من تولي القيادة الفنية لفريق ألميريا الإسباني، وذلك بعدما تحولت ملكية النادي الاسباني إلى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

وأكدت صحيفة "آس" الاسبانية أن بيدرو إيمانويل مدرب التعاون السابق، سيتولي القيادة الفنية لفريق ألميريا الاسباني في الموسم المقبل، ولم يتم الكشف عن تفاصيل التعاقد مع "بيدرو".

وكان "آل الشيخ" نشر صورة مع المدرب البرتغالى بيدرو إيمانويل عبر حسابه على "فيسبوك" منذ أيام قليلة، مؤكدًا أنه يستعين به في مشروعه الجديد، وتوقع البعض أن يكون المدرب البرتغالي مديرًا فنيًا لفريق الزمالك والذي كان يتفاوض مع المدرب وقتها.

الجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ وقع اليوم بشكل رسمي عقود ملكية نادي ألميريا الاسباني، واختار محمد جمال العاصي لتولي منصب المدير التنفيذي للنادي الجديد.