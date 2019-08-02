نادي ألميريا الإسباني يرحب بتركي آل الشيخ كمالك للنادي

أنهي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية ومالك نادى بيراميدز السابق، صفقة شراء نادي ألميريا الإسباني، بقيمة تبلغ 27 مليون يورو شاملة تسديد الديون عن النادي.

وتظهر لقطات فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة خروج آل شيخ من مقر نادي ألميريا منذ لحظات وهو يرتدى قميص النادي لإتمام عملية الشراء.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسباني عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورة تجمع بين ألفونسو جارسيا رئيس النادي و ترك آل شيخ.



وسبق وأشارت عدة تقارير صحفية إسبانية إلى وصول تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية و مالك نادي بيراميدز السابق إلي اتفاق نهائي لشراء نادي ألميريا الإسباني الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية.

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وحسب ما ذكرته صحيفة “la voz de almería” الإسبانية الخاصة بأخبار الفريق إن توقيع العقود رسمياً سيكون صباح الجمعة، على أن يستلم تركي آل الشيخ النادي الإثنين المقبل.

وأضافت أن مالك بيراميدز السابق قد أتفق مع ألفونسو جارسيا على دفع 20 مليون يورو لشراء الفريق ويتبقي فقط توقيع العقود للإعلان رسميا عن عملية البيع، كما اتفق الطرفان على عدم الإفصاح بأي اخبار للصحافة لحين إتمام عملية البيع.

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