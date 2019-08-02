شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد القدم» يعتمد تعديلات أجور اللاعبين المحترفين ومقدمات عقودهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الجمعة) التعديلات الجديدة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وفي التفاصيل، اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل الفقرة (5) من البند «ثانيا» (تسجيل اللاعبين * أندية الدرجة الممتازة) من تعميم فترة التسجيل رقم (227/ص/1440) لتصبح كالتالي:

إعادة «قائمة الاستثمار» لفترة مؤقتة تنتهي بنهاية فترة تسجيل اللاعبين الثانية للموسم الرياضي 2020/2019، وذلك بالنسبة للاعبين المحترفين الأجانب السارية عقودهم من الموسم السابق 2019/2018 بحد أقصى 3 لاعبين، على أن يقدم النادي إقرارا بتحمله كافة الرواتب الشهرية وأي مبالغ مالية تتعلق بعقد اللاعب إلى حين بيع عقده أو إسقاطه من كشوفات النادي.

كما تم تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة (أجور اللاعبين) لتصبح كالتالي:

الأجر الشهري للاعبين المحترفين السعوديين في أندية الدرجة الممتازة، كحد أدنى لا يقل عن 10.800 ريال، ولا يزيد على 150.000 ريال كحد أعلى، شاملاً بدل السكن والمواصلات.

واعتمد «اتحاد القدم» تعديل المادة السابعة عشرة (مقدم عقد اللاعبين المحترفين السعوديين) لتصبح كالتالي:

يجوز لأندية الدرجة الممتازة تقديم مقدمات عقود اللاعبين المحترفين بشرط ألا يزيد على 1.500.000 ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات، على أن يتم تقسيم مقدم العقد على دفعات سنوية متساوية تدفع في كل موسم رياضي طوال مدة عقد اللاعب.

واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل المادة الحادية والعشرين (استعادة وضع الهواية) بإضافة فقرة جديدة تنص على أنه:

• لا يجوز لأي لاعب مسجل كمحترف أن يعاد تسجيله كهاوٍ، إلا بعد مرور 30 يوماً من تاريخ آخر مباراة لعبها كمحترف.

• عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة: لا يجوز في دوري الدرجة الممتازة إعادة تسجيل اللاعب المحترف كهاوٍ.

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واشتملت التعديلات التي اعتمدها «اتحاد القدم» تعديل المادة التاسعة والعشرين (فترات التسجيل) لتصبح كالتالي:

لا يجوز تسجيل اللاعبين إلى في إحدى فترتي التسجيل السنويتين المحددتين بالتعميم السنوي، واستثناء من هذه القاعدة فإن اللاعب المحترف الذي انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل يمكن تسجيله خارج الفترة مع مراعاة نزاهة وتكامل المسابقات والبطولات، وفي حال إنهاء التعاقد بين النادي واللاعب بسبب مشروع، فإن للجنة اتخاذ الإجراءات المؤقتة في حدود صلاحياتها لتفادي انتهاك العقود، وحفاظا على حقوق الأطراف ووفقا للمادة الأربعين إنهاء العقد لأسباب مشروعة.

واعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل الفقرة 3 من المادة الرابعة والثلاثين «تحول اللاعبين الهواة الى محترفين» لتصبح كالتالي:

إذا لم يتلق اللاعب عرضاً من ناديه الحالي قبل آخر 10 أيام من فترة التسجيل فيحق اللاعب التوقيع مع أي ناد آخر كلاعب محترف ويتم تسجيله قبل انتهاء فترة التسجيل مع دفع قيمة التعويض عن التدريب للنادي المستحق للتعويض والذي أسهم في تدريب وتعليم وتطوير اللاعب إن وجد.

كما شملت تعديلات اتحاد القدم، تعديل الفقرة 4 من المادة الرابعة والثلاثين «تحول اللاعبين الهواة الى محترفين» لتصبح كالتالي:

إذا قدم النادي الحالي للاعب عرضاً لتوقيع عقد احترافي معه قبل بداية الفترة المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، فعلى اللاعب أن يوقع عقداً لمدة لا تقل عن سنتين على أن لا يقل أجر اللاعب الشهري عن الحد الأدنى الوارد في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة.

إضافة إلى ذلك، اعتمد «اتحاد القدم» تعديل الفقرة ب من الفقرة 1 من المادة الخامسة والثلاثين «تحول اللاعبين الهواة من أنديتهم» لتصبح كالتالي:

إذا رفض النادي الحالي للاعب عرض النادي الآخر فإنه يجب عليه خلال 7 أيام من تاريخ رفضه لعرض النادي الآخر إبرام عقد احترافي مع اللاعب خلال أول فترة تسجيل إذا كان تقديم العرض قبل بداية فترة التسجيل، بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

كما تم اعتماد تعديل الفقرة 2 من المادة الخامسة والثلاثين «تحول اللاعبين الهواة من أنديتهم» لتصبح كالتالي:

لا يجوز انتقال اللاعب الهاوي إلى نادٍ آخر بصفة الهواية إلا بموافقة ناديه الحالي.

وتضمنت التعديلات الجديدة للاتحاد السعودي لكرة القدم في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إلغاء فقرتين من مواد لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، هما «الفقرة (2)» من المادة التاسعة (شروط احتراف اللاعب السعودي)، و«الفقرة (5)» من المادة الرابعة والثلاثين (تحول اللاعبين الهواة إلى محترفين).