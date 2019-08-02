شكرا لقرائتكم خبر عن نادي ألميريا الإسباني: تركي آل الشيخ.. مالكنا الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اشترى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ نادي ألميريا الإسباني الذي ينافس في الدرجة الثانية، بحسب ما أعلن الطرفان اليوم (الجمعة). وكتب النادي الأندلسي في حسابه على موقع «تويتر»: «نرحب بالمالك الجديد معالي المستشار تركي آل الشيخ»، فيما غرد الأخير مع صورة يرتدي فيها قميص النادي الأحمر والأبيض «مغامرة جديدة ادعوا لي». Advertisements ونشر النادي فيديو لتركي آل الشيخ يغادر مقر النادي وحوله بعض الصحفيين، وصورة له مع المدير العام الجديد للنادي المصري محمد العاصي. وأضاف النادي أن تركي آل الشيخ خصص 200 ألف يورو لدعم مؤسسة ألميريا المسؤولة عن فريق الاحتياجات الخاصة. ويمتد تاريخ نادي ألميريا إلى 30 سنة شارك فيها 6 مواسم في الألفية الثالثة ضمن دوري الدرجة الأولى أبرزها في 2007-2008 عندما حل ثامنا و13 موسما في الثانية.



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