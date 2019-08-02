شكرا لقرائتكم أول ظهور لمجدى "قفشة" داخل الأهلى للمشاركة بأول مران أحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر محمد مجدي قفشة لاعب الأهلى الجديد في النادي منذ قليل تمهيداً للمشاركة في أول مران له بالقميص الأحمر.

كان الأهلي قد أعلن التعاقد مع قفشة لمدة خمسة مواسم قادماً من بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه.

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ويظهر قفشة في مران الفريق بعد قليل للمرة الأولى حيث تم قيده محلياً وأفريقياً ليتم تجهيزه للمشاركة مع الاهلي خلال الفترة المقبلة.

ويبدأ الفريق الأحمر بعد قليل الإستعداد لمباراتي "إطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب وإياب دور الـ64 للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا واللتين ستُقاما داخل مصر حسب إتفاق الاهلي مع نظيره الجنوب سوداني.