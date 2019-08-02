شكرا لقرائتكم عمار حمدى على رادار الاتحاد السكندرى وسموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص نادى الإتحاد السكندري و نادى سموحة، على تقديم عروض على النادى الأهلى للتعاقد مع عمار حمدي لاعب الفريق الذى إنتهت إعارته مؤخراً لنادي الإتحاد السكندري.
ورغم أن عمار لم يتد قيده في قائمة الاهلي الافريقية التى تم إرسالها مؤخراً للأتحاد الافريقي إلا أن هناك مطالب في القلعة الحمراؤء بالأبقاء على اللاعب بسبب موهبته وقدراته الفنية العالية فيما طلبت عدة أندية التعاقد مع اللاعب يأتي في مقدمتها من الإتحاد السكندري ودجلة.
ومن المقرر أن يحسم مسئولو الاهلي موقف عمار حمدي خلال الفترة المقبلة وأن كانت النية تتجه لتجديد إعارته لإحدى الأندية التى طلبته سواء سموحة أو الأتحاد أو غيرهما.
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