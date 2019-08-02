شكرا لقرائتكم عامر حسين رئيسًا للجنة المسابقات للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو اتحاد الكرة على تولي عامر حسين رئاسة لجنة المسابقات للموسم المقبل 2019 – 2020 وتبدأ عملها غداً بالاجتماع مع مدربي ومندوبي أندية الممتاز غدا السبت بمقر اتحاد الكرة.
ويعاون عامر حسين فى لجنة المسابقات كلاً من شوقي عبد الشافي اللواء محمد على وحمدي عاشور و اللواء محمد طه و اللواء علاء مقلد و حماده الشربيني و عز الدين أحمد ويحيي نور.
تعلن لجنة المسابقات بالتنسيق مع ثروت سويلم، المدير التنفيذى والقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، خلال الفترة المقبلة عن اللائحة الخاصة بالمسابقة و العقوبات قبل إنطلاق الموسم الكروي الجديد و المرجح له 19 أو 20 سبتمبر.
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